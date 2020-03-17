الحجر صحيا على الحكومة البولندية بعد إصابة وزير بكورونا المستجد

وُضعت الحكومة البولندية في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء.
وأعلن وزير البيئة البولندي ميكال فوس، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد اثر تواصله مع عامل في الغابات تبينت إصابته لاحقاً.
كما أعلن الرئيس أندريه دودا، الثلاثاء، إرجاء جلسة مقررة للحكومة، بانتظار صدور نتائج الفحوصات.
وسجلت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة 205 حالات إصابة وخمس وفيات. وأغلق البلد العضو في الاتحاد الأوروبي حدوده أمام الأجانب وعلق وسائل النقل الدولية وأغلق الجامعات والمدارس للحؤول دون تفشي الفيروس على أراضيه.
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