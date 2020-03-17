واشنطن بوست: البيت الأبيض سيطلب 850 مليار دولار لمواجهة كورونا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​، ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية ل​كورونا​. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم، وأن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.

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