بوتين: الوضع في روسيا تحت السيطرة

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موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، وذلك بعد تسجيل 114 اصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال بوتين "رغم تصاعد الخطر، فإن الوضع في الإجمال تحت السيطرة"، لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذت اعتبارا من شباط/فبراير، مثل اغلاق الحدود مع الصين، اتاحت حتى الان منع "وصول كثيف للمرض الى بلادنا".

واذ اشار الى الوضع "الصعب في اوروبا"، اشاد بالاجراءات المشددة التي اتخذت في بلدان عدة وخصوصا على صعيد الحجر واغلاق الاماكن العامة.

واضاف خلال اجتماع حكومي خصص لوباء كورونا "هذه التدابير مبررة، ونأمل لنظرائنا النجاح".

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كذلك، دعا بوتين السلطات الى توعية السكان في شكل جيد بحيث "يتمكن كل فرد من حماية نفسه وحماية القريبين منه" والتصدي "للشائعات".

وطلب الرئيس الروسي من مواطنيه اظهار "التضامن والانضباط" واحترام قواعد الحجر الصحي، متوجها خصوصا الى العائدين من الخارج.

وقال ايضا "على الدولة والمجتمع التحرك في شكل مركز ومنظم".

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