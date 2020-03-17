شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يمنح الفئات الأولى بالرعاية إجازة استثنائية لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب عقب اجتماع لجنة مواجهة الأزمات بالمجلس مساء أمس الاثنين وفى ضوء القرار 20 لسنة 2020الخاص بتخفيض ساعات العمل والعمل بنصف طاقة العاملين بالمجلس لمدة اسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، استثناء الفئات الأولى بالرعاية من العاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، بمنحهم إجازة لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء 17 مارس 2020.

وتشمل هذه الفئات: العامل المصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام)، وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفى، وكذلك العاملة الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما، أو التى ترعى إبنا أو بنتا ذو إعاقة أيا كان عمره.

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وأكد فوزى، هذه الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية .

جاء ذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها مجلس النواب لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وحرصا من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على صحة وسلامة العاملين.