شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسئول مكافحة كورونا بقطر يهرب من الاستوديو خوفا من الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد طريف للغاية، هرب مسئول فى وزارة الصحة القطرية من برنامج على الهواء بإحدى القنوات الفضائية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا بمجرد أن عطس المذيع، بينما اعتبر مراقبون أن الواقعة رغم طرافتها لكنها تشير إلى عدم تعامل النظام القطرى بشفافية مع الرأى العام بشأن حقيقة موقف فيروس كورونا داخل قطر.

ويظهر فى المقطع التلفزيونى عبد اللطيف الخال رئيس اللجنة الاستراتيجية لمكافحة فيروس كورونا فى قطر أثناء استضافته فى برنامج "المجهر" على قناة الريان الفضائية، حيث يقوم من مقعده مفزوعا بعد أن عطس المذيع الذى اضطر بدوره للخروج إلى فاصل بهدف تدارك الموقف

وعلق أمجد طه الرئيس الاقليمى للمركز البريطانى لدراسات الشرق الأوسط على الواقعة عبر حسابه على شبكة تويتر قائلا: "مسؤول فى الصحة فى قطر هرب من استديو التلفزيون بمجرد ما عطس المذيع"

وأضاف :"مع انتشار #فيروس_كورونا و#كورونا_vs_انفلونزا_الطيور يا ابناء قبائلنا فى قطر #خليك_في_البيت لأن نظام تميم يكذب فى عدد المصابين كما تفعل إيران وتركيا."

Advertisements

كان مكتب الاتصال الحكومى بقطر أعلن تعليق إصدار تأشيرات الدخول الفورية لحاملى جنسية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ومملكة إسبانيا، بما فى ذلك القادمين منها، ويُستثنى من هذا القرار مواطنو هذه الدول من حاملى تصاريح الإقامة على أن يتم اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا.

وأضاف فى بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية: "كما تقرر ضمن نفس الاجراءات تعليق دخول البلاد مؤقتًا لجميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر من جمهورية السودان سواء لحاملى سمات الدخول أو حاملى تصاريح الإقامة".

وكانت وزارة الصحة القطرية فى وقت سابق عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها، وكانت قطر أعلنت غلق الصالات الرياضية والسينما والأفراح ومناطق الأطفال خوفا من الفيروس القاتل.