شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى يطالب بالاهتمام بتقارير "المركزى للمحاسبات" لكشف ومعالجة الخلل بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته بشكل أكبر من ذلك، مشددا على أهمية تقارير الرقابة المالية فى كشف المخالفات والفساد، والتصدى للأخطاء ومعالجتها، وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تهتم بمناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وما يرد بها من ملاحظات، لذلك ترى ضرورة تطوير العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة اللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، فى ضوء القواعد الحاكمة للإيرادات والمصروفات على جميع مستويات الوحدات المحلية، على أن يكون ذلك مقرون بإفادة اللجنة بحصر فنى ومالى لهذه الموضوعات، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018، وحصر المعدات المملوكة للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من حيث النوع والعدد والكفاءة، وإجمالي تقديرات الموازنة، بالإضافة إلى تقديم تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بهذا الشأن والملاحظات الواردة به إن وجدت، وذلك عن الأعوام المالية 2016/2017، 2017/2018.

وتحدث ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الاجتماع، مؤكدا أنه تم رصد العديد من الملاحظات في تقارير الجهاز بشأن الصرف فى ملفات (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، بالإضافة لملاحظات على مستوى المعدات.

وأشارت إلى أنه فى القاهرة تحصيل رسوم الإعلانات بمبلغ 116 مليون جنيه، خلال العام المالي 2016/2017، وأن كافة الإيرادات المحصلة من الإعلانات تؤول للمحافظة.