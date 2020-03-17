شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يطالب بزيادة بدل عدوى الأطباء: معرضون كل يوم للإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالب نقابة الأطباء برفع قيمة بدل العدوى للأطباء بالهامة للغاية، حيث أعتبر أن القيمة الحالية لبدل العدوى متدنية للغاية ولا تتناسب مع المخاطر التى يتعرض لها الأطباء الذين يواجهون الأمراض، خاصة مع انتشار فيروس كورونا والمستجد، حيث يصبح الطباء هم الفئة الأولى المعرضة للإصابة.

وقال أبو العلا: "أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم كله أن المتاعب التى يواجهها الطبيب تشمل خطرا يهدد حياته وأعتقد أن هذه فرصة لإعادة فتح قضية قيمة بدل العدوى للأطباء التى لم تحسم رغم انه سبق تناولها أكثر من مرة "، مشيرا إلى أن القيمة الحالية التي تتراوح بين 19 إلى 30 جنيها ولم تطرأ عليها أي زيادة منذ نحو 25 عاما .

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وأشار أبو العلا إلى أن هناك فرصة لرفع قيمة بدل العدوى في الموازنة العامة الجديدة بحيث يصبح مناسبا مع طبيعة المهنة ،وأقترح في الوقت نفسه أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ونقابة الاطباء لتحديد القيمة المناسبة لبدل العدوى والتى تستطيع الدولة أن تتحملها ولا تشكل عبئا عليها.

وأضاف أبو العلا: "الأطباء لا يطلبون ميزة إضافية أو منحة ،ولا يمنون على المجتمع بجهودهم، بل أن جموع الطباء فى مصر يؤمنون بالرسالة السامية التى يؤدونها، لكنى أعتقد أن صدور هذا القرار من الحكومة هو جزء من دورها الاجتماعى تجاه هذه الفئة التى تعرض حياتها للخطر من أجل حماية المجتمع".