الوفد يدعو للالتزام بقرارات الحكومة وعدم التعامل معها باستخفاف أو استهانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن قرارات الحكومة التى أعلنت عنها أمس الاثنين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد هدفها الرئيسى الحفاظ على حياة المواطنين، وأكد الجندى، فى بيان اليوم، أن قرار تعليق الطيران فى كافة المطارات المصرية، وخفض أعداد العاملين بمؤسسات الدولة، من أهم طرق الوقاية ضد فيروس كورونا، خاصة رحلات الطيران والتى تمر ببلاد كثيرة ربما تحمل خطوة جريئة واستباقية طبقا لمقتضيات الوضع الوقائى من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه داخل مصر.

وأشاد المهندس حازم الجندى بكافة الجهود التى تبذل من كافة لجان الطوارئ الطبية التى شكلها المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد للتعامل مع الأزمة وأهمها حملة (إغاثة) لدعم وتوعية الشعب المصرى فى كافة محافظات الجمهورية، وذكر أن هذا الدور واجب وطنى لبيت الأمة، يتكامل مع كافة جهود الدولة ومؤسساتها من أجل المواطن المصري.

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وطالب المهندس حازم الجندى، باستغلال فترة وقف رحلات الطيران فى تعقيم وتطهير كافة الفنادق والمنشآت السياحية.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، على ضرورة تضافر كافة الجهود والتعامل مع الأزمة على مستوى مناسب وعدم التعامل معها باستخفاف أو استهانة، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الطبية الرسمية للدولة من أجل تجاوز الأزمة.

كان الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، قال أن حملة "إغاثة" تهدف إلى توعية المواطنين بخطر فيروس كورونا القاتل، وتقديم بعض أدوات الوقاية منه، فضلًا عن وسائل التوعية لتجنب الإصابة به، وذلك يأتى إيمانًا من بيت الأمة بدور الأحزاب الوطنية فى دعم الدولة المصرية فى مواجهة المخاطر التى تواجهها، والتى تعد بمثابة أمن قومى لها وأشار "الهضيبي" إلى أن تعامل مؤسسات الدولة مع أزمة فيروس كرونا، بداية من وزارة الصحة وحتى الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها من المؤسسات، أبهر العالم بمجهود رائع يدعو للفخر وبنجاح منقطع النظير.