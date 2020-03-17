في بيان رسمي.. "صحة كفر الشيخ" تنفي ظهور مصابين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نفت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وجود مصابين بفيروس كورونا المستجد على أرض المحافظة، بعدما تردد حول وجود حالات إيجابية مصابة بالفيروس في مستشفى قلين المركزي.

ووجهت وكيل وزارة الصحة، في بيان لها، بحظر الشيشة في مقاهي وكافيتريات المحافظة، وجميع الأماكن العامة، التي يجري تقديم الشيشة بها، حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحذر البيان المنشآت غير الملتزمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية الصحة في كفر الشيخ لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد أنه يجري متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يوميًا في منازلهم لمدة 14 يومًا، هي فترة حضانة الفيروس، وذلك من خلال فرق الطب الوقائي بالإدارات الصحية.