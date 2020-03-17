ضبط "130 شيشة" خلال حملة على المقاهي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور منصور بكري، حملة اليوم الثلاثاء، على المقاهي والكافتيريات، لتطبيق قرار المحافظ اللواء عادل الغضبان، بمنع تدخين "الشيشة" بالمقاهي، كإجراء وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أسفرت الحملة عن مصادرة 130 شيشة ومستلزمات استخدامها، في عدد من المقاهي والكافتريات بنطاق حي المناخ، مع توعية رواد المقاهي بمخاطر "الشيشة"، وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان محافظ بورسعيد قرر تعليق العمل بتوقيع البصمة في الحضور والانصراف للعاملين بالمصالح الحكومية، كما قرر تعليق العمل بنظام دفاتر الحضور والانصراف على أن يتم استبدالهما بكشف من خلال مدير كل إدارة داخل كافة المصالح والمؤسسات الحكومية بالمحافظة.