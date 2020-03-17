للمعلمين والإداريين .. 6 توجيهات من التعليم بشأن الأجازات الاستثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي: أصدرت وزارة اتربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية، بشأن قرار رئيس الوزراء بمنح أجازات استثنائية للعاملين بالدولة. وعممت الوزارة خطابا على جميع المديريات والإدارات التعليمية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء. وجاءت التكليفات على النحو التالي: وكلفت الوزارة المديريات بحصر جميع الموظفين داخل كل إدارة وتقسيم العمل بالتناوب فيما بينهما يوميا. منح الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة (سكر – ضغط – أمراض كلى – أمراض الكبد – أمراض القلب – الأورام) بعد التقدم بشهادة صحية من التأمين الصحي، للحصول على أجازة استثنائية كاملة . Advertisements قرار الأجازة يطبق على المرأة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما، مع تقديم ما يفيد ذلك. إخطار جميع العاملين بحضور التدريب أو ورش العمل طوال مدة سريان القرار . اتخاذ الاجراءات اللازمة للتطهير ونظافة وتعقيم عقار العمل وفقا لارشادات وزارة الصحة . يبدأ العمل بهذا القرار بدء من غد الأربعاء 18 مارس. ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن القرار يطبق على المعلمين .

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