جامع: بدء تنفيذ خطة عاجلة لتقليل آثار أزمة كورونا على الصناعة والتجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارتها بدأت في تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الآثار السلبية لهذه للأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على قطاعي الصناعة والتجارة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة بدأت تنفيذ هذه الخطة من خلال التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الإنتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كافة حلقات الصناعة، وتكليف كافة أجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة لمجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات مكثفة عقدتها الوزيرة مع ممثلي القطاع التصديري في مصر، شملت رؤساء المجالس التصديرية والمديرين التنفيذيين للمجالس، وذلك في إطار جهود الوزارة لبحث تداعيات الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، وأثرها على حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بمختلف القطاعات.

وأشارت الوزيرة إلى تكليف جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج خاصة في ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران في العديد من دول العالم، وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصري بالأسواق الخارجية.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة في القطاع الإنتاجي والتصديري.

وأوضحت أن هذه الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلي أو الخارجي، وكذا مساندة القطاع التصديري لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة لأسواق الدول الأوروبية.

وذكرت الوزيرة أن أسواق الدول الأوروبية تشهد حاليا ظروفا استثنائية صعبة بسبب إغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.

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وطالب رؤساء المجالس التصديرية، خلال اللقاءات مع الوزيرة، بوضع برنامج استثنائي لتحفيز الصادرات خلال الـ3 شهور المقبلة، وإعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الأفريقية.

كما طالبوا وزارة المالية بسرعة رد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق للعام الحالي 2019-2020 وتأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة وبدون فوائد.

وطالب المصدرون أيضا شركة مصر للطيران بتخفيض أسعار الشحن خاصة في ظل قرار الشركة بمضاعفة الأسعار مؤخرا وبصفة خاصة لأسواق الدول العربية، وفقا للبيان.

وأكدت الوزيرة، خلال لقائها بالمديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية، أهمية تفعيل دور المجالس في خدمة مجتمع المصدرين وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة وأن ملف الصادرات يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأشارت إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من إعادة تشكيل المجالس التصديرية، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تستهدف إعادة صياغة دور المجالس لتقوم بدور أكثر فاعلية وتأثيرا في منظومة التصدير، ومنحها صلاحيات أكبر لدفع منظومة العمل والمساهمة في تحقيق رؤية الوزارة لمضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.