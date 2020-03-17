تحديد الجدول الزمني للاعلان عن جوائز نوبل لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم (د ب أ)

يشير الجدول الزمني للاعلان عن جوائز نوبل السنوية، والذي نشر اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للأدب لعام 2020، في الثامن من أكتوبر.

وكانت الأكاديمية السويدية، التي تقوم باختيار جائزة نوبل للأدب، فضّلت تأجيل الاعلان عن جائزة الأدب لعام 2018 بسبب فضيحة اعتداء جنسي وانتهاكات مزعومة لقواعد تضارب المصالح. وأختارت الاكاديمية في أكتوبر من عام 2019، اثنين من الفائزين، وهما المؤلفة البولندية أولجا توكارتشوك لعام 2018، والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه لعام 2019.

وقال المنظمون إن جائزة نوبل للطب سوف تستهل الإعلانات عن الجوائز السنوية في الخامس من أكتوبر.

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وفي اليوم التالي سيتم الإعلان عن جائزة نوبل للفيزياء، ثم تليها جائزة نوبل للكيمياء في السابع من أكتوبر.

ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في التاسع من أكتوبر في أوسلو بالنرويج.

وكانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل أعلنت مؤخرا أن هناك 317 مرشحا هذا العام، من بينهم 210 من الأفراد و107 من المنظمات.

ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية في 12 من أكتوبر.