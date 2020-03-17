أزمة كوورنا: ولاية أمريكية تحظر قطع الكهرباء والمياه والإنترنت عن السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى الشيمي:

منعت ولاية ميرلاند الأمريكية الشركات من قطع الخدمات عن سكانها حال تعثروا في دفع الفواتير، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم من أقصاه إلى أقصاه.

وأصدر حاكم الولاية لاري هوجان أوامر تنفيذية، تضمنت إغلاق الكثير من الأماكن العامة، وحظر إلغاء الخدمات العامة، وحظر قطع التيار الكهربائي والغاز والمياه والصرف الصحفي، وبعض الخدمات الأخرى مثل الكابلات والإنترنت وخطوط الهواتف، حتى إذا لم يدفع السكان الرسوم أو تأخروا في دفعها.

وحتى الآن، أصاب كورونا أكثر من 4300 شخص في الولايات المتحدة، فيما أودى الفيروس بحياة 71 آخرين.

بعد التشاور مع مجموعة من الأطباء الكبار والمسؤولين البارزين، أصدر هوجان القرارات التالية:

حظر التجمعات

صدر أمر تنفيذي بإغلاق جميع الحانات والمطاعم والصالات الرياضية ودور السينما، ودخل القرار حيز التنفيذ في الساعة الخامسة مساء الاثنين.

بالإضافة إلى حظر التجمعات في أي مناسبات اجتماعية أو ترفيهية أو رياضية، ومنع التواجد في أي مكان يضم 50 شخصًا.

فتح كل المرافق الصحية

وشملت الأوامر إعادة فتح كافة المرافق الصحية المغلقة، وزيادة سعتها بمعدّل حوالي 6000 سرير. ويسمح لممارسي الطب الذين لا يملكون تراخيص العمل في ماريلاند.



إغاثة السكان والعائلات

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وسوف تسمح السلطات في ميرلاند للخدمات الأساسية المتمثلة في محلات البقالة، البنوك، محطات الوقود بالبقاء مفتوحة. تحظر الأوامر التنفيذية قطع التيار الكهربائي والغاز والمياه والصرف الصحفي والكابلات والإنترنت وخطوط الهواتف، حتى إذا لم يدفع المستخدمون الرسوم أو تأخروا في دفعها.

حظر عمليات الإجلاء

وتقدمت كارين سالمون، المسؤولة في الولاية، بطلب للحصول على إعفاء فيدرالي لتقديم ثلاث وجبات في اليوم بالإضافة إلى وجبة خفيفة للمحتاجين. وعلى مستوى الولاية بأكملها، جرى تشغيل 138 مركزًا يقدم المساعدات من طعام وماء وأدوية للمحتاجين.

من ضمن الإجراءات الاحترازية، صدر قرار بتجهيز 1000 من أفراد جيش الحرس الوطني، علاوة على استعداد وجاهزية 1200 آخرين.

وقال هوجان: "من المستحيل معرفة إلى متى ستستمر هذه الأزمة، ولكني أعلم أننا لن نتحمل الانتظار أو تأخير العمل بهذه الإجراءات".

حالة طوارئ حتى الصيف

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطوارئ الوطنية، المفروضة، لمواجهة تفشي الفيروس المستجد قد تستمر حتى نهاية الصيف أو لفترة أطول.

ودعا ترامب كل الأمريكيين إلى تجنب كل التجمعات في الأيام المقبلة، خاصة التي تتضمن أكثر من عشرة أشخاص، وعدم الذهاب إلى الحانات، المطاعم، قاعات الطعام، النوادي الرياضية، والحشود.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن البلاد تواجه "عدواً غير مرئي" وهو "معدٍ للغاية".