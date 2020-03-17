العراق / الرئيس برهم صالح يكلّف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة

وكالات- كلف رئيس الجمهورية، برهم صالح اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2020، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، بتشكيل حكومة جديدة في العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك والذي تأثر بهبوط أسعار الخام وسط ركود سياسي، حسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية.

ولدى الزرفي، العضو السابق في حزب الدعوة المعارض الشيعي التاريخي لنظام صدام حسين، 30 يوما لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان وتنظيم إنتخابات نيابية مبكرة.