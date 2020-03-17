فرنسا توفر 45 مليار يورو لمساعدة الشركات والموظفين المتضرّرين من الكورونا

وكالات- أعلن وزير الإقتصاد الفرنسي، برونو لو ماير أن بلاده ستوفر 45 مليار يورو كمساعدة فورية للشركات والعمال المتضررين من فيروس كورونا.

وقال لو ماير لراديو "آر.تي.إل" إنه يتبنى توقعات مؤقتة لإنكماش إقتصادي بنسبة 1% عام 2020 في ميزانية صغيرة سيتم طرحها على الحكومة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 .

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وقال لو ماير "هذه مساعدة إقتصادية أولى وفورية ... ولكن يجب على الجميع أن يفهموا أنه بينما توجد حرب ضد الفيروس، هناك أيضا حرب إقتصادية ومالية".

وحذر من أنه "سوف تكون هناك صدمة شديدة ... لكن لدينا ... كل قدرة على العودة إذا إتخذنا القرارات الصحيحة الآن".