العراق / سقوط صاروخَيْن على معسكرٍ يضمّ قوّاتٍ أجنبيّة في بغداد

وكالات- أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2020، تعرض معسكر بسماية لقصف صاروخي في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.
وقال خليفة الإعلام الأمني، في بيان صحفي ، إن "صاروخين سقطا على مواقع قواتنا الأمنية في معسكر بسماية مساء أمس انطلاقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان".
ويعد معسكر بسماوية واحدا من أكبر معسكرات التدريب في العراق ويضم قاعات وساحات تدريب وفق مواصفات عالمية كما يضم ميادين للرماية لكافة صنوف القوات العراقية واتخذته القوات الأمريكية وقوات التحالف مقرا لتدريب القوات الأمنية والجيش العراقي بعد عام 2003ّّ.
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد دعت يوم السبت الماضي إلى تطبيق قرار مجلس النواب العراقي القاضي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وذلك بعد هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي مما أسفر عن إصابة اثنين من منتسبي قوات الدفاع الجوي العراقية.
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