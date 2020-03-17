إسبانيا: تسجيل 182 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 182 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد وفقًا لموقع روسيا اليوم.

قالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة.

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد المتوفين جراء "COVID-19" في أراضي البلاد منذ بدء التفشي.

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وأضافت أنه تم رصد 1987 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد من 9161 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى

1098.

وتم تسجيل العدد الأكبر للمرضى في منطقة العاصمة مدريد، حيث أصيب نحو 5 آلاف شخص، مما يمثل 43% من الحصيلة الإجمالية في البلاد.

تعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.