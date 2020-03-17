أعلنت السلطات الروسية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 114 حالة.
وأوضحت السلطات حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 21 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلىوجود 40 ألف جهاز تنفس اصطناعي في روسيا لمواجهة الفيروس.
منح تأشيرات الدخول للأجانب بما في ذلك التأشيرات الرقمية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، توقف البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج عن
وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا قد قالت أمس الاثنين إن قطاع الإنتاج الطبي في روسيا يصنع نحو 100 ألف فحص خاص بالفيروس يوميًا، متعهدة بأن يتم إرسال كميات ضرورية منها إلى كل الأقاليم الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الروسية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 114 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.