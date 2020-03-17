السلطات الروسية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 114 حالة

أعلنت السلطات الروسية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 114 حالة.

وأوضحت السلطات حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 21 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى

وجود 40 ألف جهاز تنفس اصطناعي في روسيا لمواجهة الفيروس.



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، توقف البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج عن

منح تأشيرات الدخول للأجانب بما في ذلك التأشيرات الرقمية.



وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا قد قالت أمس الاثنين إن قطاع الإنتاج الطبي في روسيا يصنع نحو 100 ألف فحص خاص بالفيروس يوميًا، متعهدة بأن يتم إرسال كميات ضرورية منها إلى كل الأقاليم الروسية.