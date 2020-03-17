"فولكس واغن" تغلق معظم مصانعها في أوروبا بسبب كورونا

أعلنت "فولكس واغن"، عن تعليق عمل معظم مصانعها في أوروبا بسبب التأثير السلبي لانتشار فيروس كورونا المستجد على الطلب على السيارات.
ونقلت محطة إذاعة RFI، عن هيربرت ديسّ رئيس المجموعة الألمانية العملاقة قوله: "حتى نهايةهذا الأسبوع، سيتم تعليق الإنتاج في مصانعنا في إسبانيا، والبرتغال، وبراتيسلافا وسلوفاكيا، ومصانع لامبورغيني ودوكاتي في إيطاليا. وستبدأ معظم المصانع الألمانية والأوروبية الأخرى التابعة لشركتنا الاستعداد لتعليق الإنتاج، ربما لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وقبل ذلك صدرت تصريحات مشابهة عن شركات صناعة السيارات الأوروبية الأخرى وأوقفت مجموعتا PSA و"رينو" الفرنسيتان الإنتاج في عدد من المصانع الأوروبية.
وتعتبر مجموعة "فولكس واغن"، من أضخم شركات إنتاج السيارات في أوروبا، وتنتج ماركات Volkswagen، وAudi، وSkoda، وSeat.
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