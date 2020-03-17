إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة في قطر بسبب كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية في بيان لها، إيقاف خطبة الجمعة والجماعة في مساجد قطر، ضمن إجراءات الدوحة لمواجهة فيروس كورونا، فيما تتحضر الدوحة لبدء التعليم عن بعد.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تقرر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة إلى حين توافر شروط الأمان، والطمأنينة للمصلين ابتداء من صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، مع استمرار رفع الأذان في جميع المساجد.
وأضافت، أن ذلك يأتي عملا بمقاصد
وفي الأثناء، أكد إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، اكتمال كافة الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الأمور الفنية والتقنية كافة أصبحت جاهزة لهذه العملية من حيث البرامج والفيديوهات والمعلمين والأفلام وقنوات اليوتيوب لجميع المراحل، فضلًا عن التعاون مع شركات الاتصالات بالدولة لهذا الغرض لتسهيل الحصول على الإنترنت وتعزيز الأجهزة الإلكترونية.
وسجلت قطر، يوم أمس الإثنين، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 439.
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