الرئيس الباكستاني يجدد دعم بلاده للصين في تصديها لـ"كورونا"

جدد الرئيس الباكستاني عارف علوي التزام بلاده بدعم الصين وشعبها في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.. مثمّنًا الإجراءات التي اتخذتها بكين للتغلب على الوباء. أعرب علوي - خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج في "بكين" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الثلاثاء - عن دعم بلاده وتضامنها القوي مع الصين في تصديها لوباء "كورونا".. مشيرًا إلى أن البلدين تتمتعان بصداقة قوية، وأنهما دعمتا بعضهما البعض في الأوقات الصعبة.

من جانبه.. أبدى رئيس الوزراء الصيني عن شكره وتقديره لباكستان لدعمها لبلاده في هذا الوقت العصيب، مؤكدًا استعداد بكين للعمل من كثب مع إسلام آباد لبذل الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس "كورونا". في "بكين" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الثلاثاء - عن دعم بلاده وتضامنها القوي مع الصين في تصديها لوباء "كورونا".. مشيرًا إلى أن البلدين تتمتعان بصداقة قوية، وأنهما دعمتا بعضهما البعض في الأوقات الصعبة.من جانبه.. أبدى رئيس الوزراء الصيني عن شكره وتقديره لباكستان لدعمها لبلاده في هذا الوقت العصيب، مؤكدًا استعداد بكين للعمل من كثب مع إسلام آباد لبذل الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس "كورونا".

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