الجزائر تعلن عن خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات خمس

حالات من مجموع 60 حالة إصابة مؤكدة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن حالة الوفاة الجديدة هي لرجل يبلغ من

العمر 50 سنة مصاب بمرض مزمن من ولاية البليدة كان في اتصال بالحالات الأولى، وأكدت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته، يبقى ساريًا، كما تبقى الفرق الطبية على أقصى درجات التأهب.