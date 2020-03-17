اخبار العالم

الجزائر تعلن عن خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات خمس

حالات من مجموع 60 حالة إصابة مؤكدة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن حالة الوفاة الجديدة هي لرجل يبلغ من

العمر 50 سنة مصاب بمرض مزمن من ولاية البليدة كان في اتصال بالحالات الأولى، وأكدت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته، يبقى ساريًا، كما تبقى الفرق الطبية على أقصى درجات التأهب.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعلن عن خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا