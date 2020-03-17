فرنسا تعلن سريان "الحجر الشامل" في البلاد 15 يومًا لمواجهة كورونا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كستانر - في خطاب له - بدء سريان "الحجر الشامل" في البلاد، وذلك بدءًا من ظهر اليوم الثلاثاء، ولمدة خمسة عشر يومًا، قابلًا للتمديد، على ضوء المستجدات الصحية الخاصة بالتنقلات التي يجب أن تكون محدودة في إطار خطة الحكومة الفرنسية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا " المستجد. ناشد الوزير الفرنسي - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - المواطنين بالبقاء في المنازل ، مشيرا إلى أنه تم تقديم مشروع قانون يمكن من إلغاء الجولة الثانية للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 28 مارس الجاري .

وأضاف أن القرار الذي اتخذ لديه تبعات مهمة ولكنه اتخذ على اساس المشورة العلمية والتوافق في الاراء السياسية التي تناشد بتأجيل الجولة الثانية بناء على المشورات التي أجراها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

وأكد الوزير الفرنسي أن الاولوية خلال الأيام القليلة القادمة ستكون لإسعاف وتقديم المساعدة لاي حالة تصاب بفيروس " كورونا " المستجد ، وأنه لاتوجد استثناءات يمكن القبول بها مثل تحرك الموظفين من منازلهم للعمل، التي تحتم مهنتهم النزول، ولا يمكنهم العمل عن بعد، وأيضًا التسوق والتبضع للاحتياجات الأساسية والغذائية ولأسباب صحية.

وأوضح أن الصيدليات كافة ستبقي أبوابها مفتوحة خلال كل مدة الحجر الصحي.. مناشدًا المواطنين بأن يكون التنقل لأسباب عائلية قهرية، والخروج من المنزل يكون لمدة قصيرة لممارسة بالبقاء في المنازل ، مشيرا إلى أنه تم تقديم مشروع قانون يمكن من إلغاء الجولة الثانية للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 28 مارس الجاري .وأضاف أن القرار الذي اتخذ لديه تبعات مهمة ولكنه اتخذ على اساس المشورة العلمية والتوافق في الاراء السياسية التي تناشد بتأجيل الجولة الثانية بناء على المشورات التي أجراها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.وأكد الوزير الفرنسي أن الاولوية خلال الأيام القليلة القادمة ستكون لإسعاف وتقديم المساعدة لاي حالة تصاب بفيروس " كورونا " المستجد ، وأنه لاتوجد استثناءات يمكن القبول بها مثل تحرك الموظفين من منازلهم للعمل، التي تحتم مهنتهم النزول، ولا يمكنهم العمل عن بعد، وأيضًا التسوق والتبضع للاحتياجات الأساسية والغذائية ولأسباب صحية.وأوضح أن الصيدليات كافة ستبقي أبوابها مفتوحة خلال كل مدة الحجر الصحي.. مناشدًا المواطنين بأن يكون التنقل لأسباب عائلية قهرية، والخروج من المنزل يكون لمدة قصيرة لممارسة الرياضة بشكل فردي.

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