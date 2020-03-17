تقليص حركة القطارات في فرنسا للحد من انتشار كورونا

أعلن وزيرالنقل الفرنسي جون بابتيست دجوباري أن الحكومة الفرنسية ستخفض أيضًا حركة القطارات في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)..حسبما أفاد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أمس الإثنين أن فرنسا ستفرض قيودا على الحركة ابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء (17 مارس 2020) ولمدة 15 يوما في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد ماكرون أن يتعين على المواطنين أن يلتزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا للأنشطة الضرورية..قائلًا "إن كل من يخالف القيود فسوف يعاقب وأن كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يومًا، إضافة إلى تأجيل الدورة الثانية للانتخابات المحلية". قد أعلن أمس الإثنين أن فرنسا ستفرض قيودا على الحركة ابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء (17 مارس 2020) ولمدة 15 يوما في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.وأكد ماكرون أن يتعين على المواطنين أن يلتزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا للأنشطة الضرورية..قائلًا "إن كل من يخالف القيود فسوف يعاقب وأن كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يومًا، إضافة إلى تأجيل الدورة الثانية للانتخابات المحلية".

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