تونس تعلن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي الدكتور عبد اللطيف المكي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد صدور نتائج 67 تحليلًا مخبريًا لأشخاص مشتبه في إصابتهم وأسفرت عن 4 نتائج إيجابية. بعد صدور نتائج 67 تحليلًا مخبريًا لأشخاص مشتبه في إصابتهم وأسفرت عن 4 نتائج إيجابية. وأوضح المكي أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في تونس أصبح 24 حالة مؤكدة، منها 14 حالة قادمة من الخارج، و10 حالات محلية.

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