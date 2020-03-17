ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في أفغانستان إلى 22 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة وحيد مليار -في تصريحات لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية- إن الحالة الجديدة تم تسجيلها في

إقليم هرات بغرب البلاد.من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم حاكم إقليم هرات جيلاني فرحات اليوم بأن السلطات تمكنت من القبض على 7 أشخاص من بين 38 شخصا يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا كانوا قد فروا من الحجر الصحي في أحد مستشفيات الإقليم مساء أمس.. مشيرًا إلى أنه تم العثور عليهم في مناطق متفرقة في الإقليم.وكان مدير الصحة في الإقليم قد صرح في وقت سابق اليوم بأن 38 شخصًا من الخاضعين للحجر الصحي في أحد مستشفيات الإقليم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس المستجد فروا من المستشفى مساء أمس بعد أن هاجموا الأطباء.