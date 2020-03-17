بريطانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر للخارج بسبب «كورونا»

نصحت بريطانيا مواطنيها، اليوم الثلاثاء، بتجنب جميع أشكال السفر غير الضروري إلى خارج البلاد، خلال الأيام الثلاثين المقبلة، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان: «يواجه المسافرون البريطانيون خارج البلاد الآن، قيوداً دولية واسعة على الحدود وعمليات إغلاق في بلدان مختلفة».

وأضاف: «أن سرعة ونطاق هذه الإجراءات في الدول الأخرى غير مسبوق.. ولذلك فقد اتخذت القرار بنصيحة المواطنين البريطانيين بتجنب جميع أشكال السفر غير الضروري خارج البلاد».

وقالت وزارة الخارجية إنه رغم أن النصيحة تستهدف السفر خلال الأيام الثلاثين المقبلة، فإنها ستبقى قيد المراجعة المستمرة.

ولا تنصح الخارجية البريطانيين المتواجدين خارج البلاد بشكل عام حالياً بالعودة، ولكنها قالت إنهم يجب أن يخططوا لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وفرض الحكومات الأجنبية قيوداً.

وأضاف البيان: «سنواصل بذل كل جهودنا لتزويد المواطنين البريطانيين المتضررين بالرعاية والدعم والنصيحة التي يحتاجونها».

وتابع: «نحن كذلك، نعمل بشكل ملح لضمان أن تكون لدى حكومات العالم خطط منطقية لتمكين عودة البريطانيين وغيرهم من المسافرين، والأهم، أن تبقي حدودها مفتوحة لوقت كافٍ يسمح للناس بالعودة إلى ديارهم على متن رحلات تجارية».

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