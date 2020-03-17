تسجيل إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في إندونيسيا والفلبين



أعلنت الفلبين وماليزيا اليوم الثلاثاء ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فأكدت وزارة الصحة الفلبينية 45 حالة ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 187، في حين أكدت ماليزيا 38 حالة ليصل الإجمالي إلى 172 حالة.

وأمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أمس الاثنين، بفرض حجر صحي مجتمعي يشمل أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 107 ملايين نسمة لوقف انتشار المرض.

وفي ماليزيا، حيث أودى الفيروس بحياة خمسة أشخاص، تركزت الحالات في جاكرتا، لكنها ظهرت كذلك في مناطق جاوة الشرقية، وجاوة الوسطى، وجزيرة رياو.