قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم مصابون بفيروس كورونا (كوفيد-19) لا يجب أن يتناولوا عقار الإيبوبروفين الشهير من دون استشارة الطبيب، مشيرة إلى البحث الجاري في الآثار السلبية المحتملة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف إنه لا توجد دراسات حديثة تربط الدواء المضاد للالتهابات بزيادة معدلات الوفيات، لكنه أضاف أن الخبراء يبحثون حالياً في الأمر.

وقال ليندماير: "نوصي بالباراسيتامول وليس إيبوبروفين في العلاج الذاتي".

وجاءت تعليقات الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد أن حذر مسؤولو صحة فرنسيون بارزون من استخدام العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية لمرضى فيروس الكورونا.

وتشمل هذه المجموعة من الأدوية الإيبوبروفين والأسبرين وأدوية أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة العالمية» تحذر من أخذ الإيبوبروفين للمشتبه به بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.