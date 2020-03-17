البوسنة تعلن حالة كارثية وطنية بسبب فيروس «كورونا»

قال رئيس وزراء البوسنة زوران تيجلتيجا إن البوسنة أعلنت، اليوم الثلاثاء، حالة كارثة على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا، بما يتيح تنسيق إجراءات الطوارئ بين منطقتيها اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي.
كان كل من الاتحاد البوسني الكرواتي وجمهورية الصرب قد أعلن حالة الطوارئ، أمس الاثنين، واتخذ إجراءات طارئة لمنع انتشار المرض.
وأعلنت البوسنة عن 26 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، ولم تسجل أي وفاة نتيجة المرض.
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