135 وفاة و1178 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 988 حالة.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي نقل عبر التلفزيون، «بينت تقارير من أكثر من 56 مختبراً أن لدينا 1178 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة».

وأضاف «يرفع ذلك عدد الحالات المؤكدة إلى 16169 حتى ظهر اليوم».

كما أعلن جهانبور أن 5389 من المصابين قد تعافوا بالفعل.

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