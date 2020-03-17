إسبانيا تسجل ألفي إصابة جديدة و182 وفاة بكورونا

قال مدير مركز الطوارئ الصحية الوطني فيرناندو سيمون في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سجلت خلال 24 ساعة نحو ألفي إصابة و182 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

بذلك، يتجاوز عدد الإصابات المسجلة العشرة آلاف، بينما ارتفعت الوفيات إلى 491.

وأضاف أن عدد الإصابات زاد إلى 11178 اليوم من 9161 أمس الاثنين.

وأعلنت السلطات الصحية تعافى 1098 شخصاً من المرض في البلاد، كما أوضح مسؤول مركز الطوارئ الصحية الوطني.

وباتت إسبانيا، رابع بلد في العالم من حيث عدد الإصابات بفيورس كورونا.

وعقد رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز اجتماعا بتقنية الفيديو مع أعضاء الحكومة لمتابعة تنفيذ القرارات التي سبق أن اتخذت لمنع تفشي الفيروس.

كان بيدرو أعلن حالة طوارئ واسعة النطاق من شأنها أن تحد من حركة السكان، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وتسبب اشتداد تفشي كورونا بإسبانيا في جعل البلاد ثاني أكبر دولة متضررة بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.

وتأكدت أمس الاثنين إصابة عمدة العاصمة مدريد بالفيروس. كما أعلنت إصابة رئيس حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني.