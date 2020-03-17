ارتفاع الوفيات بكورونا في العراق إلى 11 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الوفيات في البلاد بيفروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 11 حالة والإصابات إلى 154.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن حالات الشفاء بلغت 41.

وأكدت على «التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها».

وشددت الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقراراتها الملزمة، داعية الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين.

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