الجزائر تغلق المساجد وتعلق صلاة الجمعة بسبب «كورونا»

قررت لجنة الفتوى في الجزائر، اليوم الثلاثاء، إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة بسبب كورونا.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية يوسف بلمهدي، في تصريح اليوم، إن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأشار إلى أنه تقرر «تعليق صلاة الجمعة والجماعة وغلق كل المساجد، عبر ربوع الوطن، مع الاحتفاظ بالأذان فقط».
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