تركيا توقف رحلاتها إلى 20 دولة..وتستعد لأسوأ السيناريوهات بسبب كورونا

أكد وزير الخارجية التركي جاووش أوغلو الثلاثاء، أن بلاده تستعد لأسوأ السيناريوهات التي قد تحدث بسبب كورونا الذي بات وباء عالمياً، وقال “نستعد لأسوأ السيناريوهات بسبب كورونا”.

كما كشف أن الأتراك العائدين من الخارج سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما في اسطنبول وفي مدينة كوجالي القريبة، مشيرا إلى تخصيص عشرات الرحلات للخطوط الجوية التركية من أجل عودة مواطنيهم من أي مكان.

هذا وتعتزم تركيا إعادة أكثر من 3600 من مواطنيها العالقين في تسع دول أوروبية بعد أن أوقفت تركيا رحلاتها إلى 20 وجهة بسبب تفشي كورونا.

فيما أكد أوغلو أن المواطنين سيعادون إلى تركيا في وقت لاحق اليوم على متن 34 رحلة على الخطوط الجوية التركية.

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تشديد وإغلاق

إلى ذلك، أعلنت الحكومة التركية، مساء الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد بلغ 47 شخصاً، في ارتفاع دفعها لتشديد إجراءات مكافحة الوباء بمنع إقامة صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق المسارح ودور السينما وتعليق الرحلات الجوية من وإلى ستّ دول إضافية.

وقال رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي إرباش “بات ضرورياً تعليق الصلوات الجماعية في المساجد”.

وأشار إلى أن نحو 90 ألف مسجد في تركيا ستبقى مع ذلك مفتوحةً أمام الراغبين في “أداء الصلاة بشكل فردي”.