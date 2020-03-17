أول حكومة في العالم تخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مارس 2020 04:17 مساءً - مشاركة فرضت بولندا حجرا صحيا، الثلاثاء، على جميع أعضاء الحكومة ، بعد إصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا. وبذلك تكون الحكومة البولندية هي أول حكومة في العالم تخضع بالكامل للحجر الصحي. وكان وزير البيئة البولندي مايكل ووس قد أعلن، الإثنين، إصابته بفيروس “كورونا”، بعد لقائه بأحد العمال. وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 09,00 ت غ الثلاثاء، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس استنادا لمصادر رسمية.

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