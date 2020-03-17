ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأردن إلى 36

وكان الأردن أعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 33 حالة، بعد اكتشاف 4 حالات جديدة.

ونقل التلفزيون الأردني عن مجلس الوزراء قراره بتعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً، مع بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات والكهرباء.

وقرر مجلس الوزراء الأردني اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها وقف طباعة الصحف الورقية وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، كونهما يساهمان في نقل العدوى.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء.

وبين الساعة 17,00 الإثنين و09,00 الثلاثاء، تم تسجيل 56 وفاة جديدة و4569 إصابة على صعيد العالم.

وتأخذ الحصيلة التي تستند لبيانات تجمعها "فرانس برس" من السلطات الوطنية والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في الحسبان حقيقة أن معايير إحصاء الضحايا وإجراءات فحص الإصابة بالفيروس تختلف من بلد لآخر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين "باستثناء هونغ كونغ وماكاو" 80 ألفا و881 بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68 ألفا و869 شخصا.