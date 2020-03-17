كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسرع في الترويج لأطباء جدد للتخفيف من أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستدفع السلطات في إيطاليا 10000 طالب طبي إلى الخدمة، وتنازلت عن امتحاناتهم النهائية، في محاولة لمساعدة الخدمة الصحية المتعثرة للتعامل مع هجوم فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة، غايتانو مانفريدي، إن الحكومة ستسمح لخريجي الطب لهذا العام ببدء العمل قبل ثمانية أو تسعة أشهر من الموعد المحدد والتنازل عن الامتحانات الإلزامية التي يخضعون لها عادة قبل التأهل، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، في بيان: "هذا يعني الإفراج الفوري عن طاقة حوالي 10000 طبيب في النظام الصحي الوطني، وهو أمر أساسي للتعامل مع النقص الذي تعانيه بلادنا".

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توفي نحو 2158 شخصًا بسبب الفيروس في إيطاليا منذ ظهور الضوء في 21 فبراير. في حين ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 27980، مما يجعل إيطاليا الدولة الأكثر تضررًا خارج الصين.

دفعت الأزمة المستشفيات إلى نقطة الانهيار في بؤرة العدوى في شمال إيطاليا وتركت مناطق أخرى تتدافع لتعزيز شبكاتها الصحية مع ارتفاع عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد.

سيتم إرسال الخريجين للعمل في عيادات الممارسين العامين وفي منازل الشعوب القديمة، لتحرير المزيد من الزملاء ذوي الخبرة الذين سيتم إرسالهم إلى المستشفيات التي تملأ بسرعة.