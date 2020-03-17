كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي يدين قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف مديرات مدارس في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء واقتيادهن إلى جهةٍ مجهولة، وحمل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللاإنسانية وعن سلامة مديرات المدارس المختطفات.

وأكد رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع للأعمال الإرهابية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين اليمنيين والمؤسسات المدنية وسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، مُديناً استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في إجراءات ترويع المدنيين، واقتحام المدارس، والاختطاف والتنكيل الذي تُمارسه الميليشيات الحوثية خاصةً بحق المرأة اليمنية، ويُعد كل ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى الجمهورية اليمنية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بالتحرك الفوري والعاجل لإطلاق سراح مديرات المدارس المختطفات، وإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن اقتحام المنشآت المدنية والقيام بهذه الأعمال الإرهابية التي تروع المدنيين، مؤكداً على وقوف البرلمان العربي مع الشعب اليمني ودعم الشرعية اليمنية لتحقيق الأمـن والاسـتقرار وضمان وحـدة اليمن.