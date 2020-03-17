كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تطالب مواطنين بالخارج العودة قبل فوات الأوان بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت السلطات في أستراليا جميع مواطنيها في الخارج الذين يرغبون في العودة إلى وظنهم بالقيام بذلك على الفور بسبب الاضطراب الناجم عن فيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، في توجيهات محدثة نشرت على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء: "مع إغلاق المزيد من البلدان لحدودها أو فرض قيود على السفر، أصبح السفر إلى الخارج أكثر تعقيدًا وصعوبة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "قد لا تتمكنوا من العودة إلى أستراليا عندما كنتم تخططون لذلك."

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وقد حثت أستراليا بالفعل المواطنين على الامتناع عن السفر إلى الخارج. صدرت النصيحة المحدثة بعد أن التقى رئيس الوزراء سكوت موريسون بقادة الولايات والأقاليم لمناقشة تعزيز القيود على التجمعات العامة.

حظرت الحكومة تجمعات لأكثر من 500 شخص، لكن العديد من قادة الدولة يضغطون من أجل توسيع الحظر ليشمل أي حدث يضم أكثر من 100 شخص.