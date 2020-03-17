كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف طباعة الصحف الورقيّة في الأردن بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

Advertisements

وقد أغلقت الحكومة الأردنية، المراكز التجارية والتجمّعات والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات، بعد تسجيل الإصابة الـ12 بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان صحفي إنها سجلت 3 حالات إصابة جديدة لمواطنيين أردنيين؛ ما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في الأردن إلى 12 حالة.