كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تقر استخدام أول لقاح لـ"كورونا" في تجارب سريرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، في خبر عاجل لها، بأن السلطات الصينية، أقرت باستخدام أول لقاح لفيروس كورونا المستجد في تجارب سريرية.

وكانت اللجنة الصحية في الصين، قد أعلنت ارتفاع آخر في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث تجاوز عدد الإصابات من الخارج حالات انتقال العدوى المحلية لليوم الرابع على التوالي، مما دفع بعض أجزاء البلاد إلى تشديد الرقابة على المسافرين الأجانب.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إن البر الرئيسي للصين كان لديه 21 حالة إصابة مؤكدة يوم الاثنين ارتفاعًا من 16 في اليوم السابق. ومن بين الحالات الجديدة، شملت 20 إصابة مسافرين مصابين من الخارج، وفقًا لوكالة رويترز.

وقررت بكين، إغلاق مطارها الجديد داشينغ على الرحلات الدولية وأعادت توجيهه إلى مطار العاصمة الدولي الأقدم في شمال شرق المدينة، من أجل احتواء أي إصابات جديدة في منشأة واحدة.