كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول حكومة في العالم تخضع للحجر الصحي بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الثلاثاء، فرض حجر صحي إجباري على جميع أعضاء الحكومة، بعد إصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا.

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وسجلت السلطات الصحية في بولندا، إصابة وزير البيئة مايكل ووس بفيروس "كورونا"، بعد لقائه بأحد العمال، وبذلك تكون الحكومة البولندية هي أول حكومة في العالم تخضع بالكامل للحجر الصحي.

وكشفت السلطات الصحية البولندية، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 180 ألفا و90 حالة حول العالم بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 09,00 ت غ الثلاثاء، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس استنادا لمصادر رسمية.