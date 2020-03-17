كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين تبدأ الحجر الصحي الشامل للمواطنين لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ السلطات في الفلبين تنفيذ أمر حجر صحي منزلي شامل بعد ساعات قليلة من التحذير، حيث استيقظ الملايين من الأشخاص على الارتباك والحبس والإحباط في الفلبين يوم الثلاثاء، وأعدت جنوب شرق آسيا إجراءات أكثر صرامة ضد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ألبرت سانتوس، 42 سنة، سائق سيارة ركاب جيب: "أنا بحاجة لكسب العيش لعائلتي"، مضيفًا، أنه سيحاول جني الكثير من المال قبل أن يضطر للتوقف، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأردف: "لا أستطيع التوقف أو ليس لديهم ما يأكلونه".

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مع عدم معرفة الكثيرين بأن نصف السكان البالغ عددهم 107 ملايين قد أُمروا بالبقاء في منازلهم لمدة شهر، اكتظت العمال العالقون بنقاط التفتيش على حواف مانيلا حيث حاولت المركبات تجميد التعليق وحجزت الشرطة سيارات الأجرة التي لا تزال تعمل.

الفلبين، هي الدولة الإقليمية الأولى التي تتخذ مثل هذه الخطوات الجذرية ضد الفيروس، والتي وصفها الرئيس رودريغو دوتيرتي بأنها "معركة حياتنا"، بعد اعتبار القيود الحالية على الحركة والتجمعات غير كافية.

في غضون 10 أيام فقط، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروسات في الفلبين إلى 142 من ثلاثة، مع 12 حالة وفاة.

وستتبع ماليزيا حذوها اعتبارًا من يوم الأربعاء، وستغلق الحدود والمدارس ومعظم الشركات ، بينما تقيد الحركة الداخلية، بعد قفزة يومية من 125 حالة إلى 553، ما يقرب من ثلثيها مرتبط بحدث كبير في مسجد.