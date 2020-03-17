كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 17/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصين تحذر المواطنين من السفر إلى الدول عالية المخاطر

حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، المواطنين الصينيين من السفر إلى الدول التي تشكل خطرًا كبيرًا في وباء فيروس كورونا العالمي، حيث تشدد الصين فحص الوافدين للحماية من الحالات المستوردة الحاملة للمرض. آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران ترصد 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا Advertisements

رصدت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || سقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بسقوط صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أجنبية في العراق.

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