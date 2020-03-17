4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق الصحافي عمر الراضي

قضت المحكمة الابتدائية (عين السبع)، في الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم في حق الصحافي، عمر الراضي.

وصرح المحامي بنمليود، عضو هيأة دفاع الصحافي عمر الراضي، أن عمر سيستأنف الحكم.

وكان من المفترض أن يتم النطق بالحكم، الخميس الماضي، إلا أن القاضي قرر تمديد المداولة، وتأجيل النطق بالحكم إلى، اليوم الثلاثاء.

وكان عمر الراضي قد قال، في كلمته الأخيرة، إنه سيذهب “لمصيره مرفوع الرأس”، مسترسلا “لا أريد أن أكون وصمة عار في حقبتي، أو ألتزم الصمت أمام الظلم، وهذا هو روح تعبيري في التغريدة، وانا مؤمن أنني غير مذنب”.

وقال عمر الراضي، خلال مثوله أمام القاضي عن التغريدة، التي يتابع على إثرها: “لم تكن في نيتي الإساءة إلى أي قاض، أقصد بالتغريدة انتقاد قساوة الأحكام، الصادرة ضد معتقلي حراك الريف”.

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وعبر عمر الراضي عن تضامنه مع معتقلي “حراك الريف”، وقال: “أعتبرهم فخرا لهذا الوطن، فقد طالبوا بحقوق، ومع ذلك زج بهم في السجن”.

وأضاف عمر، خلال مثوله أمام القاضي، أن تغريدته تعبر عن رأي شريحة واسعة من المغاربة، مبرزا أن تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، تدخل في إطار التضامن مع “معتقلي “حراك الريف”، وليس الإساءة إلى القاضي، الذي أصدر الأحكام، نافيا أن يكون يعرفه بشكل شخصي

وكان دفاع الصحافي عمر الراضي قد أشار، خلال محاكمة هذا الأخير إلى أن متابعته في المحكمة الابتدائية عوض الاستئنافية، يعكس مزاجية النيابة العامة في ملاءمتها للقانون.

يشار إلى أن الصحافي عمر الراضي يتابع بتهمة “إهانة مقرر قضائي”، و”إهانة موظف”، بسبب تغريدة له على “توتير”.