“إفريقيا” أخنوش تتبرع بـ100 مليار سنتيم لصندوق مواجهة جائحة كورونا

أعلنت شركة إفريقيا للغاز لمالكها عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، تبرعها بـ100 مليار سنتيم لفائدة الصندوق الخاص الذي أعلن الملك محمد السادس عن إحداثه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مقربة من عزيز أخنوش لـ”اليوم 24″، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار تبرع من المال الخاص للشركة التي يملكها والأمر لا علاقة له بالحزب ولا بالوزارة.

بالتزامن مع ذلك، تعالت الأصوات التي تطالب أثرياء الوطن، بالتبرع للصندوق الذي أحدثه الملك، والذي من المنتظر أن يُساعد في تجاوز الأزمة التي يُحدثها انتشار فيروس كورونا.

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وكان الملك محمد السادس، قد أعطى تعليماته للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والذي سيتوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

وسيتم أيضا، رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة، وفق بلاغ الديوان الملكي.