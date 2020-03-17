شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية المصرية تتمكن من ضبط سائق لإدارته صفحة تهاجم وزير التعليم المصري والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 مارس 2020 تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط خالد صفوت أحمد فرغل سائق، لإدارته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية".

وأكدت، أن المتهم عكف على نقد أداء وزير التربية والتعليم المصري والمطالبة بإقالته.

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