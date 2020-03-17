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شكرا لقرائتكم خبر عن القصف الحوثي يتجدد على أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر محلية في حيس أن مليشيات قصفت الاحياء السكنية ومنازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري.
وأضافت المصادر أن عملية القصف خلفت حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الاطفال والنساء القاطنين في منازلهم.
ويأتي تصعيد المليشيات على الأحياء السكنية بعد الصفعات والخسائر الفادحة التي تلقتها على سواعد القوات المشتركة في مزارع الحسينية ومديريتي التحيتا والدريهمي عقب محاولات تسلل بائسة نفذتها المليشيات الحوثية.
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